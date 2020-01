Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Schwer verletzte Bewohnerin aus brennender Wohnung gerettet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Alfter (ots)

Am Mittwochnachmittag, 29.01.2020 wurden unsere vier Löschgruppen Alfter, Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick, sowie die Löscheinheit Bonn-Duisdorf um 15:08 Uhr zu einem Wohngebäudebrand nach Witterschlick alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich noch eine Person in der brennenden Wohnung im 1. OG. Über das Treppenhaus wurde die schwer verletzte Bewohnerin gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Nach der Menschenrettung haben mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz das Feuer in der Wohnung gelöscht. Die angrenzenden Wohnungen und der Speicher wurden auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das komplette Wohnhaus mittels Drucklüfter gelüftet.

Neben den rund 60 Einsatzkräften der vier Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Alfter war die Löscheinheit Bonn-Duisdorf mit einem Löschfahrzeug und Drehleiter, sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

Silke Simon

Telefon: 0177-8526141

E-Mail: s.simon@feuerwehr-alfter.de

www.feuerwehr-alfter.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell