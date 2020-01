Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Absturzsicherungslehrgang bei der Freiwilligen Feuerwehr Alfter

Alfter (ots)

An den letzten beiden Wochenenden haben acht Kameraden der Feuerwehr Alfter und ein Kamerad der Feuerwehr Bonn, Löscheinheit Duisdorf erfolgreich am Lehrgang Absturzsicherung teilgenommen.

Neben den theoretischen Grundlagen wurden auch praktische Übungen im Schulungscenter der Industriekletterer Bonn, der ehemaligen Hauptschule Oedekoven und den Quarzwerken Witterschlick durchgeführt. Geübt wurde z.B. die Rettung eines abgestürzten Technikers an einer Förderanlage, eines Bürgers, der einen Steilhang herabgestürzt war und eines Arbeiters in einer Kanalanlage. Mithilfe einer Drehleiter konnte auch ein Transport eines Patienten aus einem mehrstöckigen Gebäude geübt werden.

Dabei durften die Teilnehmer auch mit dem "Gerätesatz Auf- und Abseilgerät" üben, welcher ab sofort auf dem Rüstwagen in Witterschlick verlastet ist.

Vielen Dank für die Durchführung des Lehrgangs geht an Toni Harbig und an die Kameraden der Feuerwehr Bonn-Duisdorf, die uns an einem Übungsabend mit der Drehleiter unterstützen.

https://feuerwehr-alfter.de/absturzsicherungslehrgang/

