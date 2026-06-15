Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: Landesfeuerwehrverband zur Zukunft des Landeskommandos "Das Landeskommando Baden-Württemberg muss in seiner Stärke erhalten bleiben"

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Filderstadt (ots)

"Gerade in den aktuellen sicherheitspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen müssen wir alles daransetzen, die zivil-militärische Zusammenarbeit zu stärken - nicht zu schwächen", betont LFV-Präsident Michael Wegel. "Deshalb sehen wir die Überlegungen, Personal und die Aufgaben des Landeskommandos Baden-Württemberg drastisch zu reduzieren, mit großer Sorge."

Gerade im Katastrophenfall brauche es eingespielte, belastbare und verlässliche Strukturen zwischen Bundeswehr, Feuerwehren und der gesamten Blaulichtfamilie, so Wegel. Eine Schwächung dieser Strukturen wäre aus Sicht des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg das falsche Signal.

LFV-Präsident Michael Wegel betont die stets engen und sehr guten Kontakte zwischen den Feuerwehren im Land mit dem Landeskommando Baden-Württemberg. "Der Bevölkerungsschutz steht vor gewaltigen Herausforderungen - von Extremwetterlagen über Ausfälle kritischer Infrastruktur bis hin zu hybriden Bedrohungen. Diese Mammutaufgabe kann nur gemeinsam bewältigt werden. Dafür brauchen wir starke Partner. Das Landeskommando Baden-Württemberg muss deshalb in seiner Stärke erhalten bleiben", erklärt Wegel.

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