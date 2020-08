Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth

FW Wipperfürth: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt [TH2]

Wipperfürth (ots)

Am 05. August 2020 wurde der Löschzug Wipperfürth um 07:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person nach Wilhelmshöhe alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt teilte der Rettungsdienst per Funk mit, dass der Fahrer eines Kleinbusses in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist. An der Einsatzstelle wurde in Absprache mit dem Notarzt und dem rettungsdienstlichen Personal eine patientenschonende Rettung durchgeführt. Dazu wurde die Fahrertür mittels hydraulischer Rettungsschere und -spreizer entfernt und das Armaturenbrett verschoben, um den Fußbereich zu öffnen. Der Patient konnte nach der Befreiung schonend über das Heck gerettet werden.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte beendet. Die B237 war für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt. Die Feuerwehr Wipperfürth war mit 6 Fahrzeugen im Einsatz

