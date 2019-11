Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth

FW Wipperfürth: Einsatz | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt [TH2]

Wipperfürth (ots)

Der Löschzug Wipperfürth wurde am 26.11.2019 um 16:22 Uhr mit dem Stichwort "Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" in die August-Mittelsten-Scheid-Straße alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte durch den Rettungsdienst per Funk mitgeteilt werden, dass der Fahrer eines Kleinwagens in seinem Auto klemmt. Dieser wurde umgehend mittels hydraulischem Rettungsspreizer aus dem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle für die Polizei ausgeleuchtet und die Einsatzstelle aufgeräumt. Nach rund 2,5 Stunden war der Einsatz für die 20 eingesetzten Kräfte beendet.

Die Feuerwehr Wipperfürth war mit sechs Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

