FW Konstanz: Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen

Konstanz (ots)

Am Sonntag 30.10.2022 konnten insgesamt 26 Teilnehmer der Feuerwehren Konstanz, Allensbach, Reichenau und der Werkfeuerwehr ZfP, die Grundausbildung für die Freiwillige Feuerwehr erfolgreich abschließen.

Lehrgangsleiter Tobias Fischer zeigte sich erfreut über die Ergebnisse bei der Urkundenübergabe. Amtsleiter Bernd Roth dankte den Teilnehmern für die Bereitschaft, sich in der Freizeit ehrenamtlich für andere zu engagieren. Mit der Grundausbildung wurde so der Grundstein für die Feuerwehrarbeit gelegt. Vereinzelnde Teilnehmer seien bereits schon auf weitere Lehrgänge angemeldet, was ihn besonders freue.

Bei der Urkundenübergabe waren auch Kommandanten und Führungskräfte benachbarter Feuerwehren sowie der Löschzüge anwesend.

Einen besonderen Dank möchten wir neben den Ausbildern, der Malteser Kochgruppe, den Stadtwerken Konstanz und dem Konstanzer Stadttheater aussprechen.

