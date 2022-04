Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Überlandhilfe Ölwehr Konstanz

Konstanz (ots)

Am gestrigen Nachmittag verunfallte ein LKW auf der Auffahrt der B33 bei Singen. Dabei wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt, sodass mehrere hundert Liter Diesel ausliefen. Der ausgelaufene Kraftstoff sammelte sich in einem Regenrückhaltebecken in der Nähe.

Um 19:35 Uhr wurde von der Feuerwehr Singen die Feuerwehr Konstanz mit dem Ölwehrzug nachgefordert.

Dieser sicherte die Betriebsstoffe mit Ölsperren und speziellem Ölbindemittel auf dem Wasser. Nach ungefähr sechs Stunden waren die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen. Am Folgetag wurde das kontaminierte Wasser abgesaugt und der Entsorgung zugeführt. Insgesamt konnten so sechs Kubikmeter verunreinigtes Wasser aufgenommen werden.

- Einsatzstichwort: Überlandhilfe Ölwehr - Datum: 08.05.2022 - Uhrzeit: 19:35 Uhr - Einsatzort: B33 Auffahrt Singen - Eingesetzte Kräfte: 11 - Fahrzeuge: 6/14-2, 7/42, 7/65-2

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell