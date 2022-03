FW Konstanz: Kellerbrand

Feuerwehr Konstanz

Anwohner meldeten am 20.03.2022 um 19:00 Uhr einen Brand in einem Keller eines Wohngebäudes. In einem Wohngebäude in der Sonnenbühlstraße kam es zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung. Die betroffenen Anwohner des Gebäudes wurden angewiesen, das Gebäude durch den noch nicht verrauchten Treppenraum zu verlassen. Die ersteintreffenden Kräfte der Hauptamtlichen Wache bestätigten eine starke Rauchentwicklung, sowie einen Brand im Keller des Gebäudes. Die sofort bei Meldungseingang alarmierten Freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Konstanz rückten ebenfalls in die Sonnenbühlstraße aus. Die Feuerwehr unterstützte bei der Räumung des Gebäudes und leitete umgehend die Brandbekämpfung im Keller ein. Nachdem der Brand im Keller gelöscht werden konnte, bestand die weitere Arbeit darin das Brandgut nach draußen zu verbringen, sowie den betroffenen Bereich weiter mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren. Zusätzlich wurde das Gebäude mittels Drucklüfter entraucht. Die Stadtwerke Abteilung Strom unterstützten die Feuerwehr Konstanz an der Einsatzstelle und stellten den Strom im gesamten Gebäude ab. Durch den Brand wurde die Elektro-Hauptverteilung stark beschädigt, so dass das Gebäude vorerst stromlos bleiben musste. Für den Transport verschmutzter Gerätschaften, Kleidung und für die weitere Einsatzstellenhygiene wurde ein Logistikfahrzeug mit Wechselkleidung nachgefordert. Die Wohnungen im Gebäude wurden auf Verrauchung, sowie CO Gehalt durch die Feuerwehr kontrolliert. Hierbei wurden drei Wohnungen mit einer erhöhten CO-Konzentration vorgefunden. Diese wurden natürlich belüftet. Alle betroffenen Bewohner konnten kurzfristig Privat oder in einem Hotel untergebracht werden, welches von der Feuerwehr Konstanz organisiert wurde. Während des laufenden Einsatzes wurde eine Drehleiterrettung für den Rettungsdienst mit der zweiten Drehleiter der Feuerwehr Konstanz abgearbeitet.

Einsatzstichwort: Feuer Gebäude

Datum: 21.03.2022

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Einsatzort: Sonnenbühlstraße

Eingesetzte Kräfte: 26

Fahrzeuge: 6/10-4, 6/44-1, 6/33, 6/44-3, 6/19, 6/14-1

