Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Ausfall der Notrufnummern

Konstanz (ots)

Heute kam es ab ca. 5:00 Uhr zu einem flächendeckenden Ausfall der Notrufnummern 110 und 112, der bis ca. 7:00 Uhr andauerte. Durch die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wurden schnell und zuverlässig die Feuerwehrhäuser im Stadtgebiet und in den Ortsteilen besetzt, sowie an strategischen Stellen Einsatzfahrzeuge positioniert. Mit dieser Maßnahme ist sichergestellt, dass sich die Bürger in Notsituationen an ihre Feuerwehr wenden können und von dort Hilfe erhalten oder angefordert werden kann. Dank gilt dabei den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, die neben der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung auch für diese Aufgaben zum Wohl der Bürger jederzeit zur Verfügung stehen.

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell