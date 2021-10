Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Grundausbildung 2021

Am vergangenen Sonntag fand in Konstanz der Abschluss des diesjährigen Grundausbildungslehrganges statt. Insgesamt haben 22 Teilnehmer der Feuerwehren Reichenau, Allensbach, Werkfeuerwehr des Zentrums für Psychiatrie Reichenau und Konstanz an dem Lehrgang teilgenommen. Der Grundausbildungslehrgang erstreckt sich über 90 Unterrichtseinheiten, welche über einen Zeitraum von vier Wochen verteilt besucht werden. Dabei werden unter anderem die Grundlagen zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung, aber auch physikalische und chemische Grundlagen vermittelt. Damit ist der Lehrgang die Grundlage, um als Angehörige oder Angehöriger einer freiwilligen Feuerwehr im Einsatz tätig zu werden.

Am Ende des Tages konnte allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zum erfolgreich bestandenen Lehrgang gratuliert werden. Kommandant Bernd Roth dankte den Teilnehmenden und den Ausbildern für das Engagement in der Feuerwehr und die Bereitschaft ihre Zeit in diese Ausbildung zu investieren. Doch gleichzeitig forderte er frischen Feuerwehrangehörigen auf, ihr Wissen in weiteren Lehrgängen zu erweitern und zu vertiefen.

Wir gratulieren den 22 Kameradinnen und Kameraden und wünschen ihnen, dass sie immer heil und gesund aus ihren Einsätzen zurückkehren.

