FW Konstanz: Ehrennadel in Silber

Am Samstag, dem 11. September wurde unserem Kameraden Jens Jurkschat die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg verliehen. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr hat Jens bereits 1995 mit seinem Eintritt in die Jugendfeuerwehr begonnen. Seit dem engagiert er sich in unserer Feuerwehr, aber auch auf der Kreisebene für den Feuerwehrnachwuchs. Jens ist seit Jahren als Jugendleiter aktiv und war in den Jahren 2008 bis 2013 der Stadtjugendfeuerwehrwart der Feuerwehr Konstanz. Bereits 2014 wurde Jens für seine Tätigkeiten das Ehrenkreuz in Bronze verliehen. Nun erhielt er an einer Veranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes diese weitere Ehrung. Wir gratulieren Jens und bedanken uns für sein großes Engagement.

Was ist die Jugendfeuerwehr?

In Konstanz können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren in die Feuerwehr eintreten. Sie gehören dann der Jugendfeuerwehr an. In regelmäßigen Diensten werden die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche der Feuerwehr erkundet und erlernt. Dabei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Und so gibt es natürlich auch Ausflüge, Zeltlager und noch viele andere Veranstaltungen. Ihr wollt euch über die Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr informieren? So schaut doch mal auf unserer Homepage, den sozialen Medien vorbei oder besucht uns am verkaufsoffenen Sonntag auf dem Augustinerplatz. Hier wird durch die Feuerwehr unter anderem ein Löschfahrzeug ausgestellt sein und jeder ist herzlich eingeladen, mal zu schauen, was sich so hinter den ganzen Rollläden befindet.

