Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Feuerwehren aus dem Landkreis Konstanz waren in Rheinland-Pfalz im Katastrophengebiet im Einsatz (FOTO)

Konstanz / Ahrtal (ots)

Am Mittwochmorgen, den 21.07.2021, erreichte das Landratsamt Konstanz ein Hilfeersuchen des Regierungspräsidiums Freiburg. Aus dem Landkreis Konstanz wurde ein Hochwasserzug zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz angefordert. Bestandteil des Zugs war der Rüstwagen sowie ein Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Konstanz mit insgesamt 8 Feuerwehrangehörigen.

Gegen 13 Uhr Nachmittag machten sich fünf Fahrzeuge mit 18 Einsatzkräften auf den Weg nach Bruchsal zur Landesfeuerwehrschule. Nachdem dort alle Einsatzkräfte aus dem Bezirk des Regierungspräsidiums Freiburg eingetroffen waren, ging es mit insgesamt 30 Fahrzeugen und 115 Einsatzkräften gemeinsam weiter in den Bereitstellungsraum am Nürburgring.

Nach einem kurzen Stopp am Nürburgring verlegten die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Konstanz noch in derselben Nacht nach Dernau im Ahrtal und am frühen Donnerstagmorgen weiter nach Walporzheim, einem Ortsteil von Ahrweiler. Aufgrund der ungeheuren Zerstörung die das Hochwasser in dem kleinen Ort angerichtet hatte, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag und Freitag dort eingesetzt.

Die Einsatzkräfte konnten viele kleinere Hilfeleistungen durchführen, bei denen technisches Gerät erforderlich war. So wurde beispielweise eine Gasheizung fachgerecht demontiert und die Gaszufuhr abgestellt. Beschädigte Geländer wurden mit Hilfe von einem Motortrennschleifer entfernt und ein Hauseingang konnte notdürftig wieder verschlossen werden. Bei einem Elektroauto, welches die Wassermassen angespült hatten, wurde der Batterietrennschalter betätigt um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr von dem Fahrzeug ausgeht. Im Wein- und Vorratskeller einer Gastronomie konnte das Wasser abgepumpt werden. Keller in denen nur noch Schlamm war, wurden mit Eimerketten gemeinsam mit vielen Spontanhelfenden, dem THW und der Polizei leergeschaufelt. In einem Restaurant wurde Hand in Hand mit dem Restaurantpersonal und Spontanhelfenden aufgeräumt. Das komplette Mobiliar wurde mit einer Rettungssäge und Werkzeug in handliche Stücke zerlegt, aus dem Gebäude herausgebracht und in Container verladen, um es der Entsorgung zuzuführen. Das gesamte Erdgeschoss auf einer Grundfläche von über 500 qm wurde anschließend mit Schaufeln und Schubkarren von einer knapp 10cm hohen Schlammschicht befreit.

Am Samstagnachmittag konnten Landrat Zeno Danner und Kreisbrandmeister Andreas Egger die Einsatzkräfte wohlbehalten im Landkreis Konstanz in Empfang nehmen. Landrat Danner ließ es sich nicht nehmen beim Abladen der Geräte tatkräftig mit anzupacken und sprach allen Beteiligten seinen Dank für die geleistete Arbeit im Katastrophengebiet aus.

Zusammensetzung des Hochwasserzugs:

Feuerwehr Aach: 2 Feuerwehrangehörige/ 1 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Engen: 6 Feuerwehrangehörige/ 1 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Konstanz: 8 Feuerwehrangehörige / 1 Mannschaftstransportwagen, 1 Rüstwagen Feuerwehr Stockach: 2 Feuerwehrangehörige/ 1 Führungsfahrzeug

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell