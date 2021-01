Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Zimmerbrand geht glimpflich aus

Konstanz (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurde der Löschbereich Petershausen am späten Dienstagabend in den Höhenweg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Feuerschein deutlich sichtbar. Die Bewohner hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht und wurden an den Rettungsdienst übergeben.

Der erste Angriffstrupp unter Atemschutz setzte vor der Türe zum Brandraum einen Rauchschutzvorhang, um die weitere Rauchausbreitung in den Treppenraum und das restliche Gebäude zu verhindern. Anschließend wurde die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr eingeleitet, welche rasch Erfolg zeigte. Da das Gebäude über eine hölzerne Decke und Deckenverkleidung verfügt und die Brandeinwirkung über der Brandstelle deutliche Spuren hinterlassen hatte, wurde die Deckenverkleidung mit Hilfe einer Säbelsäge geöffnet. Die weitere Kontrolle wurde mit einer Wärmebildkamera vorgenommen. Zeitgleich wurde der Brandraum mit einem Lüfter weitestgehend von giftigen Rauchgasen befreit. Auch Kommandant Bernd Roth machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Er betonte, dass Einsätze unter Corona-Bedingungen mit einer FFP2-Maske für alle eine besondere Herausforderung sind und den Einsatzkräften viel abverlange.

Die durch den Brand zerstörte Terrassentüre wurde mit Hilfe von Spanplatten gesichert. Bei einer abschließenden Kontrolle der Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera konnten keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt werden. Durch den sehr gezielten und schnellen Löscheinsatz konnte ein größerer Wasserschaden vermieden und die Brandausbreitung rasch gestoppt werden.

Aufgrund der Gasheizung im Gebäude wurden die Stadtwerke Konstanz verständigt, welche die Gaszufuhr im Haus abschieberten. Vorsorglich wurde auch der Strom im gesamten Gebäude von den Stadtwerken abgeschaltet.

Einsatzkräfte, die sich noch in Reserve in der Feuerwache befanden, wurden parallel zu einem weiteren Einsatz gerufen. In Amtshilfe für die Polizei wurde von der Besatzung des Löschfahrzeugs eine Eigentumssicherung in einem Wohnhaus durchgeführt.

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 15.01.2021 - Uhrzeit: 21:14 Uhr - Einsatzort: Höhenweg - Eingesetzte Kräfte: 32 - Fahrzeuge: 6/10-1, 6/10-4, 6/19, 6/33, 6/44-1, 6/44-2, 6/44-3 und 6/74

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Konstanz

Maximilian Obermaier

Telefon: 07531 900 8386

Mobil: 0176 55 80 23 65

E-Mail: presse@feuerwehr-konstanz.de

https://feuerwehr.konstanz.de/

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell