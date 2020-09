Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt

Konstanz (ots)

Heute Vormittag gegen halb 12 Uhr kam es zu einem Brand eines technischen Geräts in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss eines Gebäudes in der Altstadt. Als die Feuerwehr Konstanz mit ihren alarmierten Einheiten aus der Altstadt und Petershausen an der Einsatzstelle eintrafen, wurde bereits durch mit Arbeiter gemeldet, dass das Feuer gelöscht wurde. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden die Räumlichkeit kontrolliert und das defekte Gerät nach draußen gebracht und eine Belüftung eingeleitet. Um auszuschließen, dass sich Rauch oder Brandgase in angrenzende Räumlichkeiten ausgebreitet hatten, wurde das Einsatzeinheit und das Nachbarhaus mit der Hilfe von einem Gasmessgerät kontrolliert. In einer Wohnung war leichter Rauch erkennbar so das sich diese Wohnung belüftet wurde. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache verweisen wir an die Polizei Konstanz.

Einsatzstichwort: Feuer Gebäude

Datum: 09.09.2020

Uhrzeit: 11:34 Uhr

Einsatzort: Marktstätte

Eingesetzte Kräfte: 16 Reserve 14

Fahrzeuge: 1/44, 6/10-4, 6/33, 6/44-1

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz