Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Flächenbrand in Heudorf

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Eigeltingen (ots)

Verschiedene große brennende Flächen waren am 10. März gegen 12:30 Uhr gemeldet worden. Zur Löschung der Brände oberhalb von Eigeltingen-Heudorf wurde die Abteilungen Heudorf, Eigeltingen und Rorgenwies alarmiert. Aus ungeklärter Ursache brannte ein ca. halber Hektar großes Wiesenstück mit Bäumen auf einer Länge von ca. 200 Metern. Das Feuer konnte von den angerückten 30 Angehörigen der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Mit dem feuerwehreigenen Wasserfass der Abteilung Heudorf wurden am Nachmittag dann noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Hier war zur Aufsicht auch eine Brandwache gestellt worden, damit ein erneutes Auflodern der Flammen frühzeitig erkannt und dann gleich gelöscht werden konnte. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass aufgrund der extremen Trockenheit derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr besteht. Die meisten Flächenbrände werden durch Fehlverhalten einzelner Personen ausgelöst z.B. durch Wegwerfen von glühenden Zigarettenstummeln oder nicht gänzlich gelöschte Grillfeuer. Helfen Sie mit, Brände zu vermeiden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell