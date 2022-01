Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Baum liegt über schneebedeckter Fahrbahn

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde am 9. Januar morgens um 3 Uhr die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen alarmiert. Durch Schneefall und Wind war auf der K6119 Richtung Eckartsbrunn ein Baum umgestürzt. Nach der Anfahrt über schneebedeckte Straßen wurde der dicke Stamm mittels Motorsäge zerkleinert und die Teile zur Seite geräumt. Trotz Sturmböen gab es in dieser Nacht jedoch keine weiteren Einsätze mehr wegen Schneebruchs.

