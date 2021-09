Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Einsatzreiche Woche der Feuerwehr Eigeltingen

Am 22. September wurde die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen zu einer Türnotöffnung gerufen. Ein alleinlebender Mann hatte selbst den Notruf gewählt, weil er sich in einer hilflosen Lage befand. Bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts konnte die Haustüre so geöffnet werden, dass diese anschließend wieder abgeschlossen werden konnte. Der Patient wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus transportiert. Weil Rauchschwaden aus dem Dachgeschoß eines Wohnhauses drangen, erfolgte am 24.9. um 17:48 Uhr die Alarmierung der Einsatzkräfte. Gemeldet war auch, dass sich zwei Hunde in der Wohnung befänden. Beim Eintreffen konnte die Türe von einer Verwandten aufgeschlossen werden, so dass ein schadloses Betreten der stark verrauchten Wohnung möglich war. Die Rauchentwicklung war durch einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd verursacht worden. Dieser sowie die beiden unverletzten Hunde wurden ins Freie geschafft. Nach der Entrauchung durch Überdruckbelüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Räume zurückkehren. Aufgrund des Einsatzstichwortes "Gebäudebrand innerorts" waren neben den 21 Eigeltinger auch 11 Feuerwehrangehörige der Abteilung Homberg-Münchhöf vor Ort. Am Abend des 25. Septembers hatte ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf der K6119 zwischen Eckartsbrunn und Honstetten eine größere Menge Hydrauliköl verloren. Mit Ölbindemittel und mit Unterstützung einer Kehrmaschine wurde die Straße, insbesondere in einer Kurve gereinigt und konnte wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren Angehörige der Feuerwehr aus den Abteilungen Eigeltingen, Reute und Heudorf.

