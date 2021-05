Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Ausgelöste Brandmeldeanlage durch umgestürzte Bäume

Eigeltingen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 5:50 Uhr am 9. Mai wurden die Feuerwehr Abteilungen Eigeltingen und Homberg-Münchhöf wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Angesichts des vermuteten Gebäudebrands in der außerhalb von Eigeltingen gelegenen Firma waren 32 Feuerwehrangehörige ausgerückt. Nach umfassender Erkundung durch Einsatzleitung und Betreiber wurde kein so genanntes schädigendes Ereignis festgestellt. Weder war eine Rauchentwicklung erkennbar, noch zeigte die Anlage ein entsprechendes Signal an. Schlussendlich lag die Ursache für die technische Alarmierung in einer aktuell nicht funktionierten Telefonverbindung. Ursächlich hierfür wurden dann umgestürzte Bäume im nahe gelegenen Wald festgestellt. Diese lagen auf dem Fußweg und hatten die darüber laufende Telefonleitung heruntergerissen. Die Bäume wurden dann mittels Motorsäge zerkleinert und zur Seite geräumt. Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell