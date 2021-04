Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Ölwehr nach Unfall auf Eigeltinger Hallenparkplatz

Eigeltingen (ots)

Wegen eines PKW-Unfalls auf dem Parkplatz der Krebsbach-Halle wurde die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen am 1. April gegen 19:15 Uhr alarmiert. Hier war die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen worden, so dass eine große Menge Öl über den abschüssigen Platz gelaufen war und auch drohte in einen Gully zu laufen. Dieser wurde somit abgedichtet und der Betriebsstoff mittels Ölbindemittel aufgenommen. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst.

