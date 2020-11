FW Eigeltingen: Feuerwehreinsatz wegen Verkehrsunfall mit Traktor

Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

Alarmiert wurde die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen am 23. November gegen 10.45 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls auf der L 440 Richtung Guggenhausen in der Nähe "Dauenberg". Hier hatte es einen Zusammenstoß zwischen einem Kleinlastwagen und einem Traktor mit Anhänger gegeben. Die Feuerwehrangehörigen stellten den Brandschutz sicher, nahmen ausgelaufenes Getriebeöl auf und sorgten für die Verkehrssicherung. Ein Verletzter wurde vom Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da der Traktor am Getriebeblock auseinandergerissen war, war es sehr aufwändig und zeitintensiv, die beiden Teile von einer Firma mit Spezialgerät zu bergen. Die Straße war hierzu beidseitig komplett gesperrt, so dass der Einsatz erst nach 3 Stunden beendet werden konnte.

