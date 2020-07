Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Kleiner Flächenbrand schnell gelöscht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eigeltingen (ots)

Die Feuerwehren Abteilungen Eigeltingen und Homberg wurden am 30. Juli gegen 12:50 Uhr wegen einer brennenden Fläche alarmiert. In Eigeltingen nahe der Lochmühle war aus bisher noch ungeklärter Ursache trockenes Gras in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der 22 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen konnte schnell gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

Regina Glatt

Mobil: 0174-161 52 34

E-Mail: regina.glatt@feuerwehr-eigeltingen.de

http://feuerwehr-eigeltingen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell