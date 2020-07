Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr hilft bei Rettungseinsatz auf einem Jägerstand

Eigeltingen (ots)

Zur technischen Unterstützung des Rettungsdienstes wurden am späten Montagabend neben der örtlich zuständigen Abteilung Honstetten auch die Feuerwehren aus Eigeltingen und Reute alarmiert. Am 13. Juli gegen 21.30 Uhr gab es am Waldrand beim Wasserburgertal einen medizinischen Notfall. Hier konnte der Patient schonend von den Feuerwehrangehörigen aus Honstetten von einem Jägerstand gerettet werden.

