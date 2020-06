Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr Eigeltingen beseitigt Ölspur

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Eigeltingen (ots)

Am Sonntag, 14. Juni gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen wegen einer Ölspur zum so genannten "Adlereck" alarmiert. In der Ortsdurchfahrt wurde auf einer Länge von ca. 50m der Ölfilm mittels Bindemittel aufgenommen. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde das Teilstück kurzfristig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Auch hier wurden die Coronavirus-Schutzmaßnahmen durch entsprechenden Abstand oder Tragen von Mund-Nasen-Schutz eingehalten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

Regina Glatt

Mobil: 0174-161 52 34

E-Mail: regina.glatt@feuerwehr-eigeltingen.de

http://feuerwehr-eigeltingen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell