Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr Eigeltingen unterstützt Rettungsdienst

Eigeltingen (ots)

Am Montag, 2. März kurz nach 13 Uhr wurde die Feuerwehr Eigeltingen wegen eines ausgelösten Brandmelders in einer Firma alarmiert. Bei Arbeiten an einem Schaltschrank gab es vermutlich einen Lichtbogen aufgrund eines Kurzschlusses, der durch die kurze Rauchentwicklung auch den in der Nähe befindlichen Melder aktiviert hatte. Der am Schaltschrank tätige Mann zog sich schwere Verbrennungen zu, so dass neben Notarzt und Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Der Einsatzleiter stellte vor Ort sicher, dass durch den Kurzschluss keine Brandausbreitung vorlag. Die Feuerwehrangehörigen sicherten den Landeplatz für den Hubschrauber.

