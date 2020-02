Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Mehrere Unwettereinsätze der Feuerwehr Abteilungen Eigeltingen

Eigeltingen (ots)

Am Donnerstag Abend, 27. Februar um 19:1o Uhr wurde die Feuerwehr Heudorf alarmiert. In der Ortsmitte war ein großer Obstbaum umgestürzt, hatte einen Gartenzaun zerstört und blockierte die Fahrbahn. Kurz darauf wurden mehrere auf der Straße liegende Bäume auf der L440 gemeldet. Diese konnten jedoch wegen der aktuell vorherrschenden gefährlichen Situation nicht beseitigt werden. Weiteres Gehölz stürzte während des Einsatzes um oder drohte umzustürzen. Die Feuerwehr übernahm daher bis zum Eintreffen der Straßenmeistereien die Absperrung der Straße. Gegen halb acht musste auch die Abteilung Eigeltingen ausrücken.Hier waren auf der K6119 Richtung Eckartsbrunn 3 Bäume miteinander umgestürzt und blockierten die Abfahrt zum Dornsberg. Die Stämme wurden zersägt und zur Seite geräumt. Die Arbeiten dauerten ca. 1 Stunde an. Gegen halb neun war dann auch die Feuerwehr Rorgenwies im Einsatz. Hier musste ebenfalls ein Baum von der Straße geräumt werden. Dieser lag auf der K6112 Glashütte Richtung Liptingen an der Zufahrt zum Gereuthof.

