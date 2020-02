Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr Eigeltingen wegen Sturmtief Sabine im Einsatz

Eigeltingen (ots)

Drei Abteilungen der Feuerwehr wurden am Montag, 10. Februar wegen umgestürzter Bäume alarmiert. So lag ein Baum außerhalb Eigeltingens über der Straße L440 Richtung Heudorf. Die Feuerwehrangehörigen teilten den Stamm mittels Motorsäge in mehrere Teile und sperrten die Fahrbahn während der Arbeiten. Mit Hilfe eines Radladers wurden die großen Holzteile auf die Seite geräumt, so dass nach den Reinigungsarbeiten die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Im weiteren Verlauf der L440 entfernten die Feuerwehrmänner aus Heudorf zwei auf der Straße liegende Stämme. Drei Einsätze hatten die Feuerwehrabteilung Honstetten. Hier hatten die Sturmböen Bäume auf der K6177 im Wasserburger Tal sowie auf der Straße Richtung Liptingen in Höhe Glashütterhöfe und in der Nähe der Buhlmühle zu Fall gebracht und die Durchfahrten versperrt.

