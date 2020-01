Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Alarmierung der Feuerwehr an Heilige Drei Könige

Eigeltingen (ots)

Am 6. Januar gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr Eigeltingen wegen eines vermuteten Wohnungsbrandes in der Hinterdorfstraße alarmiert. Hier hatte ein Passant gesehen, dass aus einem Fenster im Obergeschoss Rauch ausströmte. Sein Klingeln an der Haustüre wurde nicht gehört, so dass er daraufhin den Notruf gewählt hatte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass Fleisch scharf angebraten worden war. Der dadurch entstandene Dampf hatte sich oberhalb des Fensters unter dem Dachvorsprung verdichtet und konnte aufgrund des Nebels nicht richtig abziehen. Ein Löscheinsatz der Feuerwehr war somit nicht notwendig. Ausgerückt waren 23 Feuerwehrangehörige aus Eigeltingen sowie vier von der ebenfalls alarmierten Abteilung Homberg-Münchhöf.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

Regina Glatt

Mobil: 0174-161 52 34

E-Mail: regina.glatt@feuerwehr-eigeltingen.de

http://feuerwehr-eigeltingen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell