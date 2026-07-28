Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Verletzte bei Wohnungsbrand in Kamener Innenstadt

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Kamen (ots)

Am späten Montagabend, um 23:21, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kamen zu einem Wohnungsbrand in die Bahnhofstraße der Kamener Innenstadt alarmiert. Noch auf der Anfahrt informierte die Leitstelle darüber, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und an den Fenstern bemerkbar machen. Die Lage bestätigte sich bei Eintreffen. Die Personen am Fenster standen zum Teil im Rauch und versuchten aus den Fenstern zu klettern. Die Drehleiter wurde sofort in Stellung gebracht. Währenddessen bauten Einsatzkräfte den Sprungretter auf und platzierten ihn unter die Fenster. 5 Personen konnten über die Drehleiter gerettet werden. Parallel dazu baute die Feuerwehr einen Löschangriff auf. Mehrere Trupps gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Zu Beginn war unklar, ob sich noch eine Person im Gebäude befand, so dass Trupps die vermisste Person suchten. Kurze Zeit später kam die Rückmeldung, dass die Person nicht zu Hause und keine Person mehr vermisst war. Anschließend konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung. Es brannte im hinteren Gebäudeteil. Die über der Brandwohnung befindliche Wohnung wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch. Das Dach musste ebenfalls kontrolliert werden. Auf Grund der erhöhten Anzahl der betroffenen Personen wurde MANV (Massenanfall von Verletzten) 10 ausgelöst. Damit forderte der Einsatzleiter Rettungsdienstmittel zur Versorgung von 10 Personen an. Insgesamt gab es 8 verletzte Personen zu beklagen, darunter 3 Kinder und 1 Feuerwehrmann. Glücklicherweise gab es keine Schwerverletzten. 6 Personen wurden Krankenhäusern zugeführt. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die GSW Kamen schaltete das Gebäude stromlos. Auch die Fahrschule im Erdgeschoss ist aktuell nicht betretbar. Ein Statiker wird das Gebäude begutachten und weitere Maßnahmen veranlassen, sofern erforderlich. Nachdem die Feuerwehr ihren Einsatz beendete, übergab sie die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung. Der Einsatz konnte nach ca 2,5 Stunden beendet werden. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, die Einheiten Kamen-Mitte, Südkamen und Westick. Die Einheit Methler unterstütze mit einem ELW bei der Koordinierung des Rettungsdienstes. Weitere im Einsatz befindlichen Kräfte waren die Leitung der Feuerwehr, der C-Dienst und der Pressesprecher. Hinzu kamen Kräfte der Polizei und zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, einschließlich eines Rettungshubschraubers, des Kindernotarztes aus Dortmund und des Rettungsdienstzugs des Kreises Unna.

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