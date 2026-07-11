Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Personenunfall im Bahnhof Kamen Methler

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Kamen (ots)

FW Kamen: Personenunfall im Bereich des Bahnhofs Kamen-Methler - Rund 500 Reisende mussten den Zug verlassen

Die Feuerwehr Kamen wurde am heutigen Samstag um 13:09 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH 2 Person Zug" zum Bahnhof Kamen-Methler alarmiert.

Vor Ort war es zu einem tragischen Personenunfall gekommen, bei dem eine Person von einem Zug erfasst wurde und noch an der Einsatzstelle verstarb. Der betroffene Zug kam mehrere hundert Meter hinter dem Bahnhof zum Stehen. Da eine Weiterfahrt nicht möglich war, musste der mit rund 500 Fahrgästen besetzte Zug geräumt werden.

Die Reisenden wurden geordnet aus dem Zug geführt und konnten direkt in einen bereitgestellten Ersatzzug umsteigen. Dieser setzte die Fahrt in Richtung Bielefeld fort.

Im Verlauf des Einsatzes betreuten Einsatzkräfte insgesamt vier Personen, die den Vorfall unmittelbar miterlebt hatten. Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr die Maßnahmen der Deutschen Bahn und der Polizei.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Kamen-Methler, Kamen-Wasserkurl, Kamen-Westick und Kamen-Mitte, die hauptamtliche Wache, der Einsatzführungsdienst sowie der Pressesprecher der Feuerwehr Kamen. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, ein Notarzt, Kräfte der Polizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 16:00 Uhr beendet werden.

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