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Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Verkehrsunfall auf der A2 - Feuerwehr befreit eingeschlossene Person

FW Kamen: Verkehrsunfall auf der A2 - Feuerwehr befreit eingeschlossene Person
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Kamen (ots)

Am heutigen Donnerstag, 09.07.2026 wurde die Feuerwehr Kamen um 16:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Zwischen der Anschlussstelle Kamen-Bergkamen und dem Kamener Kreuz waren ein Lkw und ein Pkw miteinander kollidiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Person verletzt in dem Fahrzeug (PKW) und war infolge des Unfalls eingeschlossen. Die Feuerwehr leitete umgehend die technische Rettung ein und befreite die Person mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst und den Notarzt medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zur Unterstützung der medizinischen Versorgung war zudem der Rettungshubschrauber Christoph 8 im Einsatz.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Im Einsatz waren die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Kamen aus Kamen-Mitte, Kamen-Methler und Kamen-Westick sowie Kräfte der hauptamtlichen Wache. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 8 sowie die Polizei.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Kamen
Markus Große
Telefon: +49 2307/1483344
E-Mail: presse@feuerwehr.kamen.de
http://www.feuerwehr-kamen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell

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