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Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Evakuierung eines RRX in Kamen Methler aufgrund eines Oberleitungschadens

Kamen (ots)

Oberleitung beschädigt - Feuerwehr unterstützt Evakuierung eines RRX

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Kamen um 05:23 Uhr zu einem Einsatz im Bereich des Bahnhofs Kamen-Methler alarmiert. Ein in Fahrtrichtung Dortmund fahrender RRX hatte kurz vor dem Bahnhof eine Oberleitung beschädigt und musste seine Fahrt stoppen.

Nach der Freischaltung der Bahnstrecke unterstützten Einsatzkräfte der Löschgruppen Methler, Westick und Wasserkurl sowie der hauptamtlichen Wache die Evakuierung des Zuges. Mithilfe tragbarer Leitern konnten rund 30 Fahrgäste den Zug sicher und unverletzt verlassen.

Neben der Feuerwehr waren die Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 40 Minuten beendet. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Kamen
Markus Große
Telefon: +49 23071483344
E-Mail: presse@feuerwehr.kamen.de
http://www.feuerwehr-kamen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell

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