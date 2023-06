Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Verkehrsunfall auf der BAB 1 FR Köln mit einer getöteten Person.

Kamen (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 01.06.2023 wurde die Feuerwehr Kamen auf die BAB 1 FR Köln zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein 7,5 Tonnen Fahrzeug übersah vermutlich das Ende eines Staus und fuhr auf einen LKW auf. Zwischen diesen beiden Fahrzeugen befand sich ein PKW, welcher durch den Aufprall zur Seite geschleudert wurde. Der Fahrer des 7,5 Tonnen Fahrzeuges wurde in seinem Fahrzeug massiv eingeklemmt und verstarb noch an der Einsatzstelle. Alle weiteren Unfallbeteiligten Personen blieben unverletzt. Die Bergung des getöteten Unfallfahrers dauert zurzeit an.

