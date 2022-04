Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Oststraße (Innenstadt)

Kamen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (21.04.2022) gegen 1:00 Uhr ist in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Oststraße der Kamener Innenstadt ein Brand ausgebrochen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Kamen brannte Inventar in dem Ladenlokal im Erdgeschoss.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und kontrollierte das gesamte Gebäude.

Die Wohnungen oberhalb des Ladenlokals sowie der Treppenraum waren von dem Brand nicht betroffen.

Verletzt wurde niemand. Die Oststraße war während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr gesperrt.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude entraucht.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund einer Stunde beendet. Eingesetzt war der Löschzug 1 der Feuerwehr Kamen zusammen mit der hauptamtlichen Wache.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell