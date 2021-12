Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Feuer im Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kamen (ots)

Am 20.12.21 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kamen um 16:55 Uhr zu einer Feuermeldung in einem Mehrfamilienhaus in die Straße Mausegatt alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Einsatzmeldung, es drang Rauch aus der Haustür und einem Fenster. Da die Feuerwehr von Personen im Gebäude ausging, wurde sofort eine Menschenrettung durch Atemschutztrupps eingeleitet. Mehrere Personen konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt wurden sechs Personen vom Rettungsdienst behandelt, fünf Personen wurden in Krankenhäuser transportiert. Nach der Menschenrettung führte die Feuerwehr eine Brandbekämpfung im Gebäude durch. Im Erdgeschoss brannte es in einem rückseitig gelegenen Zimmer. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude belüftet und das gesamte Gebäude begangen. Weitere Gefahren konnten nicht festgestellt werden. Der Einsatz war nach gut zwei Stunden beendet. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache. Im Einsatz war der Löschzug 1 mit den Einheiten Mitte, Südkamen und der hauptamtlichen Wache sowie der beiden Löschgruppen aus Methler und Westick. Der Rettungsdienst war mit sechs Rettungswagen, drei Notärzten, dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie dem leitenden Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell