Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang im Kamener Kreuz

Kamen (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 16.12.2021 wurde die Feuerwehr Kamen um 16:49 Uhr mit der Meldung "Verkehrsunfall, mehrere eingeklemmte Personen" auf die BAB A1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle im Kamener Kreuz bestätigte sich die Meldung. An dem Unfall waren zwei PKW sowie zwei LKW beteiligt. Da die Einsatzstelle zunächst recht unübersichtlich war, wurden weitere Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte nachalarmiert. Drei eingeklemmte Personen wurden in einer umfangreichen technischen Rettung aus den PKW befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Für einen PKW-Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät; er verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund schwerster Verletzungen. Im Einsatzverlauf wurde eine auf der Ladefläche eines LKW auslaufende Flüssigkeit festgestellt; hier ergab eine umfassende Erkundung unter Beteiligung von ABC-Fachberatern, dass die Flüssigkeit keinen Gefahrstoff darstellte. Unterstützt wurde die Feuerwehr Kamen durch Kräfte der Feuerwehr Bergkamen und der Feuerwehr Unna. Ebenfalls am Einsatz beteiligt waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Autobahnpolizei, sowie Rettungshubschrauber.

