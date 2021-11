Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Kleinbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kamen-Methler

Zeitungen brennen im Treppenraum

Kamen

Am 26.11.21 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kamen um 0:18 Uhr zu einer Feuermeldung in einem Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße alarmiert. Durch die ersten Anrufer wurde ein verrauchter Treppenraum in dem betroffenen siebengeschossigen Wohn- und Geschäftshaus gemeldet.

Bei Eintreffen wurde die Feuerwehr von zwei Bewohnern eingewiesen. Sie hatten einen brennenden Stapel Zeitungen entdeckt und versucht diesen aus dem Gebäude zu ziehen. Der Treppenraum war bereits verraucht. Eine dreiköpfige Familie stand im zweiten Obergeschoss auf dem Balkon, da in diese Wohnung Rauch eindrang.

Sofort kontrollierte ein Trupp mit Atemschutzgeräten den Treppenraum auf weitere Personen. Glücklicherweise wurden niemand im Treppenraum angetroffen. Im Erdgeschoss wurde der brennende Stapel Zeitungen durch Feuerwehrkräfte abgelöscht und gleichzeitig eine Entrauchung mittels Hochleitungslüfter eingeleitet. Als der Treppenraum wieder rauchfrei war, wurde die dreiköpfige Familie von ihrem Balkon über den Treppenraum ins Freie geführt und an den Rettungsdienst zur Kontrolle übergeben.

Der Rettungsdienst untersuchte an der Einsatzstelle insgesamt vier Erwachsene und ein Kleinkind. Zwei Erwachsene und das Kind wurden in ein Krankenhaus transportiert, um eine gesundheitsgefährdende Rauchinhalation auszuschließen.

Abschließend wurde das gesamte Gebäude begangen. Weitere Gefahren konnten nicht festgestellt werden. Der Einsatz war nach gut eineinhalb Stunden beendet.

Die Polizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Im Einsatz war der Löschzug 2 (Methler, Wasserkurl und Westick), welcher von den Einheiten Mitte, Südkamen und der hauptamtlichen Wache unterstützt wurde. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, zwei Notärzten, dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie dem Leitenden Notarzt vor Ort.

