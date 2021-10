Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Abschlussmeldung++++ BAB 1 Fahrtrichtung Köln

Kamen (ots)

Abschlussmeldung Verkehrsunfall BAB 1 Fahrtrichtung Köln. Am heutigen Nachmittag kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln kurz hinter dem Kamener Kreuz zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren drei PKW und ein Kleintransporter. Bei diesem Verkehrsunfall wurden 7 Personen (1x rot, 2x gelb und 4x grün) verletzt. Es wurden keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung und den Transport der betroffenen Personen in umliegende Krankenhäuser. Eine Person wurde vom Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um die Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsmitteln. Im Einsatz war die Feuerwehr Kamen, mehrere Rettungswagen der Feuerwehr Kamen, ein Notarzt, ein leitender Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund. Der Einsatz war um 18:45 für die Feuerwehr Kamen beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell