Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Erstmeldung+++ Ausgedehnter Gebäudebrand in der Kamener Innenstadt.

Kamen (ots)

Die Feuerwehr Kamen befindet sich am 17.05.2021 seit 0:50 Uhr mit allen drei Löschzügen im Einsatz. Es brennte in einem Gebäude in der Kamener Innenstadt. Neben der Feuerwehr Kamen ist eine Drehleiter aus der Stadt Bergkamen im Einsatz eingebunden. Wir berichten nach.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell