FW Kamen: Brennende Strohballen in Kamen

Kamen (ots)

Die Löschzüge 1 und 2 der Feuerwehr Kamen wurden in der Nacht zum Sonntag (21.03.2021) gegen 2 Uhr zu einer Brandstelle zur Hilsingsstraße Ecke Mühlenstraße alarmiert. Dort brannten auf einem Feld rund 250 Strohballen in voller Ausdehnung. Obwohl von den brennenden Strohballen keine Gefahr einer weiteren Brandausbreitung auf umliegende Gebäude ausging, baute die Feuerwehr vorsorglich einen Löschangriff auf. Das nächstgelegene Wohngebiet rund um die Gertrud-Bäumer-Straße wurde hinsichtlich Geruchsbelästigung durch Brandrauch kontrolliert; hier konnten jedoch keinerlei Auswirkung des Brandgeschehens festgestellt werden. Die Feuerwehr entschloss sich daher dazu, die Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Eine Löschgruppe verblieb zur Brandwache an der Einsatzstelle.

Die Brandstelle wurde schließlich gegen acht Uhr am Sonntagmorgen dem Landwirt zur weiteren Kontrolle übergeben, nachdem nochmals das nächstgelegene Wohngebiet auf Geruchsbelästigung kontrolliert wurde und auch bei dieser Kontrolle keine Feststellungen gemacht werden konnten. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat noch während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

