FW Kamen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover

Kamen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Kamen am Abend des 29.01.2021 gegen 18:20 Uhr auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "Technische Hilfe, Person klemmt". Eine Reihe von Anrufern meldeten der Leitstelle, dass mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sind. Es stellte sich schließlich heraus, dass sich der Unfall noch hinter der Ausfahrt Bönen Richtung Hannover ereignet hatte. Drei PKW waren ineinander gefahren. Zwei Personen saßen noch in ihren Fahrzeugen, waren dort jedoch glücklicherweise nicht eingeklemmt. Insgesamt wurden sechs Personen bei dem Unfall verletzt, davon drei schwer; sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen waren zwei von drei Fahrspuren gesperrt. Die Feuerwehr Kamen leuchtete die Unfallstelle aus, stellte den Brandschutz sicher, sicherte die verunfallten Fahrzeuge ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Im Einsatz war der Löschzug 1 (Kamen-Mitte/Südkamen), der Rettungsdienst sowie der leitende Notarzt des Kreises Unna. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund anderthalb Stunden beendet.

