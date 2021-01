Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Kamen

Der Jahreswechsel 2020/2021 verlief für die Feuerwehr Kamen relativ ruhig. Nur zwei Einsätze gab es zu verzeichnen. Am Silvesterabend brannte kurz vor 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Konrad-Zuse-Straße (Technopark) ein VW-Bus im Frontbereich. Alarmiert wurden die hauptamtliche Wache und die Einheit Kamen-Mitte Die Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum; zwei Atemschutztrupps wurden eingesetzt. Trotz des raschen Einsatzes entstand an dem Fahrzeug vermutlich ein Totalschaden. Nach Abschluss der Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben und der Einsatz nach etwa 1 Stunde beendet. Das neue Jahr war dann gerade einmal sechs Minuten alt, als die hauptamtliche Wache und der Löschzug 1 (Kamen-Mitte/Südkamen) zum ersten Einsatz des Jahres 2021 alarmiert wurden: Im Schulzentrum an der Gutenbergstraße hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der durchgeführten Kontrolle des aufgelaufenen Meldebereichs durch einen Atemschutztrupp wurde festgestellt, dass der Feueralarm in Folge eines Einbruchs in die Schule ausgelöst worden war. Ein Brand konnte glücklichweise nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage zurück und übergab die Einsatzstelle der Polizei, welche die weiteren Ermittlungen übernahm. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet. Zu weiteren Feuerwehreinsätzen kam es in der Neujahrsnacht nicht mehr. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Kamen arbeitete ca. 40 Einsätze ab (im Zeitraum 31.12./01.01. von 07.00 bis 07.00 Uhr) und erlebte damit ebenfalls ein verhältnismäßig ruhiges Silvester.

