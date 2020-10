FW Kamen: Wohnungsbrand mit Menschenrettung in der Kamener Innenstadt

Freiwillige Feuerwehr Kamen

Die Feuerwehr Kamen wurde am Dienstagabend (20.10.2020) um 18.48 Uhr mit dem Stichwort "Feuer_ 3, Brand im 2. Obergeschoss" zunächst mit dem Löschzug 1 und der hauptamtlichen Wache zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Weststraße in der Kamener Innenstadt alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde der Löschzug 2 aus dem Stadtteil Methler nachalarmiert, da die Rettungsleitstelle mitteilte, dass zahlreiche Notrufe eingegangen waren und sich noch Menschen in dem brennenden Gebäude befinden sollten.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle bestätigte sich diese Meldung und es bot sich folgendes Bild: Aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss schlugen Flammen aus den bereits geplatzten Fenstern, und es war eine massive Rauchentwicklung erkennbar. Eine Person befand sich auf einem Vordach des Hauses, sie wurde umgehend mit einer Steckleiter gerettet. Die Feuerwehr ging mit zahlreichen Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Aus einer Wohnung im Obergeschoss wurde eine ältere Dame über die Drehleiter der Feuerwehr Bergkamen gerettet.

Insgesamt erlitten durch den Brand vier Personen Verletzungen, sodass sie nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die in Vollbrand stehende Wohnung wurde durch den Einsatz von 2 C-Rohren gelöscht. Die übrigen Wohnungen des Hauses wurden durch die Atemschutztrupps kontrolliert. Durch die starke Verrauchung kam es auch in den Nachbarwohnungen zu Schäden. Die Brandwohnung wurde durch das Feuer völlig zerstört. Nach Abschluss der umfangreichen Belüftungs-, Nachlösch- und Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Kamen war mit den Löschzügen 1 und 2, der hauptamtlichen Wache sowie dem Rettungsdienst im Einsatz. Unterstützt wurde sie durch die Drehleitern der Feuerwehren Unna und Bergkamen-Weddinghofen.

Der Einsatz war nach ca. 3 Stunden beendet. Für die Dauer des Einsatzes sicherte der Löschzug Heeren-Werve den Grundschutz für das Stadtgebiet Kamen an der Feuer- und Rettungswache im Mersch.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache sowie die Löschgruppen Mitte, Südkamen, Methler, Wasserkurl und Westick. Ebenfalls am Einsatz beteiligt waren Kräfte des Fernmeldedienstes des Kreises Unna sowie des Rettungsdienstes, der Polizei, sowie die Drehleitern der Feuerwehren Unna und Bergkamen.

