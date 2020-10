Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Gefahrstoff löst Großeinsatz der Feuerwehr in Kamen Heeren-Werve aus

Kamen (ots)

Mit dem Einsatzstichwort TH_ABC1 wurde heute (15.10.2020) gegen 08:55 Uhr der Löschzug Heeren-Werve der Feuerwehr Kamen sowie die hauptamtliche Wache zur Wertstoffdeponie an der Mühlhauser Straße in Heeren-Werve alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Feuerwehr vom Betriebspersonal der Deponie über einen abgegebenen Behälter mit Pikrinsäure informiert. Bei Pikrinsäure handelt es sich um eine Chemikalie, die unter gewissen Umständen explosiv reagieren kann.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte räumten umgehend das Gelände und sperrten den benachbarten Fuß- und Radweg (Max-von-der-Grün Weg) weiträumig ab. Außerdem wurden Maßnahmen für einen größeren ABC-Einsatz vorbereitet; dazu wurden weitere Einheiten, wie die Löschzüge 1 und 2 der Feuerwehr Kamen, der Fernmeldedienst des Kreises Unna, der zuständige Kreisbrandmeister und der Leitende Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert. Parallel wurde eine telefonische Beratung bei der Analytischen Task Force (ATF) der Feuerwehr Dortmund eingeholt, um Hinweise über den weiteren Umgang mit dem Gefahrstoff zu erhalten. Da eine gefahrlose Beseitigung des Stoffes durch die Feuerwehr nicht möglich war, entsandte die Polizei Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Düsseldorf zur Einsatzstelle. Während dieser Zeit stellte die Feuerwehr den Brandschutz mit Hilfe zweier Wasserwerfer sicher. Eine Wasserabgabe war jedoch nicht erforderlich. Die Spezialkräfte des LKA führten nach einer Erkundung noch vor Ort eine kontrollierte Sprengung des Stoffes durch.

Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kamen, des Kreises Unna und des Rettungsdienstes. Hinzu kam ein umfangreicher Polizeieinsatz zur Sperrung der Mühlhauser Straße. Die Polizei hat die weitere Ermittlung zur Herkunft des Stoffes aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 6 Stunden beendet.

