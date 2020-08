Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Wohnungsbrand Sommerweg in Kamen-Mitte

Rauchentwicklung aus einem Gebäude am Sommerweg meldeten Anwohner heute (5.8.2020) gegen 15:45 Uhr der Feuerwehr. Die Feuerwehr Kamen rückte mit dem Löschzug 1 (Kamen-Mitte/Südkamen) sowie der Löschgruppe Westick aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss war geringer Austritt von Brandrauch festzustellen. Da der Bewohner der betroffenen Wohnung nicht anwesend war, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt und brachte die Drehleiter in Stellung. Parallel wurde ein Löschangriff unter Atemschutz vorgetragen. In der Wohnung wurde ein brennender Spülkasten eines WCs vorgefunden. Der Brand konnte von der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Die Wohnung wurde gelüftet, sie ist allerdings durch den Brandrauch stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa 45 Minuten beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

