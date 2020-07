Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Brand an einer Heizung in Methler

Kamen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (02.07.2020) gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kamen in den Ortsteil Methler alarmiert. Gemeldet wurde ein Heizungsbrand in einem landwirtschaftlich Gebäude an der Massener Straße.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der Brand an der Heizung bereits durch den Bewohner, einen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Kamen, gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr musste nur noch die Nachlösch- und Kontrollmaßnahmen durchführen. Der Heizungsraum befand sich im Bereich einer alten Scheune. Die Verrauchung im Gebäude verflüchtigte sich im Laufe der Maßnahmen selbstständig.

Verletzt wurde niemand. Die vor Eintreffen der Feuerwehr ergriffenen Löschversuche waren glücklicherweise erfolgreich.

Die Feuerwehr Kamen weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: Ein Brand kann zu einer Verrauchung der Flucht- und Rettungswege führen. Dies kann für Laien schnell gefährlich werden. Löschversuche sollten daher nur durchgeführt werden, wenn damit keine Eigengefährdung einhergeht. Vor allem sollte zuvor immer der Notruf 112 gewählt werden.

In den Einsatz in Methler eingebunden waren der Löschzuges 2, die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst.

