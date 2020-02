Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Feuerwehr Kamen am dritten Sonntag in Folge zu Unwettereinsätzen unterwegs

Den dritten Sonntag in Folge musste die Feuerwehr Kamen gestern (23.02.2020) zu unwetterbedingten Einsätzen ausrücken - unter anderem zu sturmbedingten Schäden an der Gutenbergstraße und der Dortmunder Allee.

In der Straße Lehmacker im Stadtteil Wasserkurl lief zudem durch die starken Regenfälle ein Keller mit Wasser voll; die Feuerwehr pumpte den Keller leer.

An der Kämertorstraße ist am Sonntag-Nachmittag ein größerer Baum umgestürzt und hat dabei mindestens zwei parkende Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum unter Zuhilfenahme von Motorkettensägen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kämertorstraße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Der Einsatz an der Kämertorstraße dauerte rund 30 Minuten.

