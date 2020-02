Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: +++Folgemeldung - Dachstuhlbrand Heinrich-Imig-Straße

Kamen (ots)

Wie bereits berichtet befindet sich die Feuerwehr Kamen seit den frühen Morgenstunden des 22.02.2020 im Einsatz zu einem Dachstuhlbrand in der Heinrich-Imig-Straße in Kamen-Mitte. Bei den Nachlöscharbeiten wurde in dem von dem Feuer weitgehend zerstörten Dachstuhl eine Person leblos aufgefunden. Der Einsatz dauert an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Kamen

Volker Rost

Telefon: 0160 - 97496087

E-Mail: volker.rost@feuerwehr.kamen.de

http://www.feuerwehr-kamen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell