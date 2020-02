FW Kamen: Technische Hilfeleistung Unnaer Straße in Kamen +++ LKW-Anhänger mit Rindenmulch umgekippt

Freiwillige Feuerwehr Kamen

Mit der dramatischen Meldung "umgestürzter LKW, Person vermutlich unter Rindenmulch verschüttet" wurden am Mittwochmittag (19.02.2020) um 12.29 Uhr der Löschzug 1, die hauptamtliche Wache sowie der Rettungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr Kamen zur Unnaer Straße alarmiert.

Bei Ankunft an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass der Anhänger eines mit Rindenmulch beladenen LKW in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 1 in Fahrtrichtung "Bremen" auf den parallel zur Unnaer Straße verlaufenden Fuß- und Radweg gestürzt war.

Da sich der Unfall genau in Höhe der dort befindlichen Fußgängerampel ereignete, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich Personen unter der verlorenen Ladung oder dem LKW-Anhänger befanden.

Durch die Feuerwehr wurde sofort begonnen, den Rindenmulch mittels Schaufeln abzutragen. Parallel dazu wurde durch die Einsatzleitung ein Radlader zur Einsatzstelle angefordert. Nach dessen Eintreffen wurde der Haufen komplett umgeschichtet.

Glücklicherweise wurde keine Person aufgefunden. Durch ein ebenfalls angefordertes Bergungsunternehmen wurde anschließend der umgestürzte Anhänger aufgerichtet, auch hierunter wurde keine Person gefunden.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluß der Suchmaßnahmen an die Polizei und das Bergungsunternehmen übergeben. Für die Dauer des Einsatzes musste die Unnaer Straße durch die Polizei komplett gesperrt werden.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach ca. 1 Stunde beendet.

Parallel zu diesem Einsatz wurde der Löschzug 2 (Kamen-Methler) ebenfalls nach Kamen-Mitte alarmiert, hier musste in einem Wohnhaus eine verschlossene Tür geöffnet werden, hinter der sich eine hilflose Person befand. Auch dieser Einsatz war rasch abgearbeitet.

