Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Jugendfeuerwehr der Stadt Kamen führt Jahresdienstbesprechung durch

Kamen (ots)

Am 05.01.2020 fand im Bürgerhaus Methler die alljährliche Jahresdienstbesprechung der Jugendfeuerwehr der Stadt Kamen statt.

An der Jahresdienstbesprechung nahmen als Ehrengäste die Bürgermeisterin der Stadt Kamen Elke Kappen, die Beigeordnete und Dezernentin Hanna Schulze, Angehörige der Feuerwehr aus Kamens Partnerstadt Beeskow, sowie Kamens ehemaliger und langjähriger Stadtjugendfeuerwehrwart Volker Baca teil.

Weiterhin beteiligten sich an der Jahresdienstbesprechung die Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer, rund 50 Kinder und Jugendliche aller drei Gruppen der Jugendfeuerwehr Kamen sowie zahlreiche Führungskräfte der Kamener Feuerwehr - darunter deren Leiter Rainer Balkenhoff und sein Stellvertreter Armin Gartmann.

Bürgermeisterin Elke Kappen und Rainer Balkenhoff richteten Grußworte an die Jugendfeuerwehr. Hierbei wurde wiederholt die Bedeutung der Jugendfeuerwehr hervorgehoben - insbesondere zur Nachwuchssicherung und zum langfristigen Erhalt der Einsatzfähigkeit der Kamener Feuerwehr. Vor allem wurde den Jugendfeuerwehrwarten und Betreuern für ihr hohes Engagement in der zeitaufwändigen und verantwortungsvollen Jugendarbeit gedankt. Die Bürgermeisterin richtete der Jugendfeuerwehr die Grüße von Rat und Verwaltung der Stadt Kamen aus; sie lobte auch das soziale Engagement der Jugendfeuerwehr, beispielsweise bei den alljährlichen Aktionen SAUBERES KAMEN. Die Bürgermeisterin betonte, dass sie in besonderer Weise den Teamgeist schätze, den die Jugendfeuerwehr ihren Angehörigen vermittelt.

Die Jugendfeuerwehr der Stadt Kamen ist in drei Gruppen gegliedert (nach den Stadtteilen Kamen-Methler, Mitte/Südkamen und -Heeren-Werve). Ihr gehören derzeit insgesamt 91 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren an - darunter 16 Mädchen. Damit ist die Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Im Laufe des Jahres 2019 wurden vier Angehörige der Jugendfeuerwehr mit Vollendung des 18. Lebensjahres in die aktiven Einsatzabteilungen der jeweiligen Stadtteile übernommen; 14 Jungen und zwei Mädchen wurden im Laufe des zurückliegenden Jahres neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen.

Die Stadt Kamen hat im kreisweiten Vergleich die meisten Mädchen und Jungen in ihren drei Jugendfeuerwehren organisiert.

Insgesamt wurden im zurückliegenden Jahr von den Jugendlichen, den Jugendwarten und Betreuern 448 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung geleistet. Weitere 670 Stunden wurden für allgemeine Kinder- und Jugendarbeit aufgewendet.

Der Stadtjugendfeuerwehrwart sowie drei Jugendfeuerwehrwarte führen die Jugendfeuerwehr Kamen; ihnen stehen weitere aktive Kameraden in der Funktion als stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte sowie als Betreuer zur Seite. Sie haben 2019 insgesamt weitere 1.306 Stunden Freizeit für die Jugendarbeit aufgewendet, so zum Beispiel für Aus- und Fortbildungen, Sitzungen und für die Vorbereitung der Dienste und Freizeitveranstaltungen.

Die sogenannte »Jugendflamme« - eine Auszeichnung, die die Kinder und Jugendlichen nach einem landesweit einheitlichen Abnahmeverfahren erwerben, bei dem sie definierte feuerwehrtechnische Kenntnisse nachweisen müssen - wurde in 2019 insgesamt 25mal verliehen. Die Jugendfeuerwehr Kamen-Methler erhielt außerdem in 2019 die sogenannte »Leistungsspange«, nachdem sie in Oer-Erkenschwick diverse sportliche und feuerwehrtechnische Disziplinen erfolgreich absolvierte. Die »Leistungsspange« ist die höchste Auszeichnung in der Deutschen Jugendfeuerwehr.

Im Rahmen der Jahresdienstbesprechung blickte die Jugendfeuerwehr Kamen auf das Jahr 2019 und insbesondere auf die durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen zurück - nachfolgend eine Auswahl:

Über Pfingsten fand in Südkamen das Kreis-Zeltlager statt; hieran beteiligten sich nahezu alle Jugendfeuerwehren des Kreises Unna mit knapp 400 Teilnehmern.

Bei dem Unternehmen Kareima wurde im Sommer die alljährliche Stadtübung der Jugendfeuerwehr durchgeführt; dort war angenommen worden, dass sich ein Fahrzeugbrand auf die angrenzende Lagerhalle ausgebreitet hatte.

Im Herbst fand zudem ein gemeinsamer Ausflug in die »ZOOM-Erlebniswelt« nach Gelsenkirchen statt.

Auch im Jahr 2020 sind wieder einige Veranstaltungen geplant. Aber es werden auch wieder gemeinsame Wettbewerbe, wie etwa die Abnahme der »Jugendflamme«, die »Leistungsspange« und natürlich die gemeinsame Stadtübung durchgeführt, die in diesem Jahr in Kamen-Heeren stattfindet. In den Herbstferien ist zudem eine Ferienaktion geplant.

Im Jahr 2019 wurde Muhsin Erturan als neuer stellvertretender Jugendfeuerwehrwart der Jugendgruppe Kamen-Mitte/Südkamen ernannt.

Der Leiter der Feuerwehr Rainer Balkenhoff entließ Patrick Schulte als stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart der Jugendgruppe Kamen-Methler auf eigenen Wunsch aus seiner Funktion. Patrick Schulte hatte diese Aufgabe im Jahr 2016 übernommen. Die Jugendfeuerwehr dankte Patrick Schulte für seine geleistete Arbeit; Patrick Schulte wird sich nunmehr verstärkt für seine neuen Aufgaben als stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart engagieren.

Im Jahr 2020 werden insgesamt wieder sechs Angehörige der Jugendfeuerwehr mit Vollendung ihres 18. Lebensjahres in die aktive Einsatzabteilung ihrer jeweiligen Löschgruppe überwechseln.

Den Jugendfeuerwehrangehörigen Kenan Kilic (Kamen-Mitte/Südkamen), Joel Möbus (Kamen-Methler) sowie Jason Bartsch (Kamen-Heeren) überreichte Stadtjugendfeuerwehrwart Volker Rost als Dank für ihre besten Dienstbeteiligungen im Jahr 2019 jeweils ein kleines Präsent.

Nach Verlesung und Genehmigung der Jahresberichte aller drei Gruppen wurden die neuen Jugendräte gewählt:

Kamen-Mitte/Südkamen

Jugendsprecher, stv. Jugendsprecher: Fabijan Drilja, Marcel Beukmann

Kassierer, stv. Kassierer: Lucas Jackisch, Leon Rediger

Schriftführer, stv. Schriftführer: Mike Heckmann, Frederick Knauer

Beisitzer: Kenan Kilic

Kamen-Methler

Jugendsprecher, stv. Jugendsprecher: Finn Henczka, Mika Göttker

Kassierer, stv. Kassierer: Nils Wehmeier, Joel Moebus

Schriftführer, stv. Schriftführer: Dennis Spletter, Carla Sommer

Beisitzer: Jolin Hadt

Kamen-Heeren-Werve

Jugendsprecher, stv. Jugendsprecher: Jason Bartsch, Lukas Steinmeier

Kassierer, stv. Kassierer: Ben Hyna, Benedikt Hyna

Schriftführer, stv. Schriftführer: Angelina Debie, Tim Vogelsang

Beisitzer: Tom Bückmann

Die Jugendfeuerwehr Kamen ruft auf diesem Wege interessierte Kinder ab 10 Jahren sowie Jugendliche zum Mitmachen in der Feuerwehr auf. Über die Internetseite www.jugendfeuerwehr-kamen.de kann jederzeit Kontakt zu den zuständigen Jugendwarten aufgenommen werden; diese stehen allen (auch den Eltern) für Fragen rund um das Thema Jugendfeuerwehr gerne zur Verfügung.

