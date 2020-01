Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Bilanz der Feuerwehr Kamen zum Jahreswechsel 2019-2020

Bild-Infos

Download

Kamen (ots)

In der Zeit vom 31.12.19, 07:00 Uhr bis zum heutigen Neujahrstag 01.01.2020 um 07:00 Uhr arbeitete die Feuerwehr Kamen ingesamt 7 Einsätze ab. Von diesen 7 Einsätzen handelte es sich allerdings nur um 2 Einsätze mit Feuermeldungen bedingt durch die Silvesternacht.

Am Dienstagmorgen wurde zunächst die hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Wasserkurl in den Schmiedeweg nach Kamen-Methler alarmiert. Anrufer meldeten dort eine Fahrbahnverschmutzung durch Öl an einer Bushaltestelle. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Linienbus der Verkehrsbetriebe auf mehreren hundert Metern Betriebsmittel verloren hatte. Die Ölspur zog sich bei weiterer Erkundung durch das Stadtgebiet Methler und führte bis nach Unna. Im weiteren Verlauf wurden deshalb die Löschgruppe Methler und Westick, sowie die Feuerwehr Unna in den Einsatz mit eingebunden. Der Einsatz konnte gegen 15:00 Uhr beendet werden.

Der restliche Dienstag verlief glücklicherweise ruhig.

Zum Jahreswechsel, am 01.01.2020 um 00:35 Uhr, wurde der Löschzug 2 (Kamen-Methler) sowie die hauptamtliche Wache zur Germaniastraße gerufen. Anrufer meldeten dort ein Feuer auf einem Balkon im 6. Obergeschoss. Bei Eintreffen bestätigte sich die Lage. Es wurde sofort ein Löschangriff über eine Steigleitung aufgebaut, sowie die Drehleiter in Stellung gebracht. Im Verlauf der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass die Bewohner das Feuer bereits selbst abgelöscht hatten; die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten unter Inanspruchnahme einer Wärmebildkamera durch. Auf dem Balkon brannten gelagerte Stoffe sowie entsprechendes Mobilar. Durch die starke Hitzeeinwirkung platzte eine Scheibe zur Wohnung der Mieterin - diese wurde glücklicherweise durch das Geschehen aus ihrem Schlaf geweckt, sodass ein Übergreifen des Feuers und weiterer Schaden verhindert werden konnten. Die Bewohnerin wurde mit einem Schock vorsorglich dem Rettungsdienst zugeführt, konnte aber im Nachgang wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Noch im laufenden Einsatz am Objekt der Germaniastraße meldete die Rettungsleitstelle das Auflaufen der Brandmelderanlage im benachbarten REWE-Markt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum REWE-Markt und kontrollierte diesen. Es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Brandmelderanlage lief allerdings mehrmals in Folge in der Rettungsleitstelle auf und ließ sich durch die Feuerwehr nicht mehr zurückstellen. Die Einsatzstelle wurde an einen Objektverantwortlichen sowie an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete gegen 01:30 Uhr.

Parallel zum Einsatz in Methler wurde um 01:06 Uhr ein brennender Papiercontainer am Kirchplatz in Kamen gemeldet. Da die hauptamtliche Wache noch in dem Einsatz in Methler gebunden war, wurde die Löschgruppe Kamen-Mitte entsandt. Der Papiercontainer wurde mit einem C-Rohr durch die Feuerwehr abgelöscht.

Im weiteren Verlauf der Neujahrsnacht wurde die hauptamtliche Wache um 01:57 Uhr sowie um 03:01 Uhr auf die Autobahn A2 alarmiert. Dort kam es durch den dichten Nebel zu mehreren Verkehrsunfällen mit einer Vielzahl von beteiligten PKWs und einer entsprechenden Anzahl von Verletzten. Da zunächst unklar war, auf welcher Höhe diverse Unfälle stattgefunden hatten, wurde die Feuerwehr Kamen neben den Feuerwehren aus Lünen und Bergkamen ebenfalls alarmiert. Die Unfälle ereigneten sich aber auf den Streckenabschnitten der Feuerwehr Bergkamen sowie Lünen.

Die Feuerwehr Kamen wünscht allen Bürgerinnen und Bürger ein frohes und gesundes neues Jahr 2020!

Anhang: Bildmaterial

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Kamen

Volker Rost

Telefon: 0160 - 97496087

E-Mail: volker.rost@feuerwehr.kamen.de

http://www.feuerwehr-kamen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell